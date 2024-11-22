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На развитие ЖКХ Казани направят почти 4 млрд рублей в 2025-2027 годах
На развитие жилищно-коммунального хозяйства Казани в ближайшие три года планируют направить порядка 3,9 млрд рублей. Постановление исполкома Казани об утверждении соответствующей муниципальной программы проходит антикоррупционную экспертизу.
Более 383 млн рублей составит финансирование из городского бюджета, около 3,5 млрд — средства внебюджетных источников. Планируется, что на эти средства будут капитально отремонтированы 649 многоквартирных домов, заменены 128 километров тепловых сетей и подготовлены к отопительному периоду 555 котельных.
184 дома обновят в 2025 году, еще 268 — в 2026-м и 197 объектов — в 2027 году. По замене теплосетей на следующий год запланированы 42 километра, в 2026 году — 39 и в 2027-м — 47.
Цель программы заключается в обеспечении комфорта и безопасности проживания в Казани, а также надлежащем качестве оказания услуг ЖКХ.
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