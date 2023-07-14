На развитие транспортной системы Татарстана до 2025 года направлено еще 113 млрд рублей

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Финансирование программы «Развитие транспортной системы Татарстана на 2014-2025 годы» увеличено более чем на 152 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

В предыдущей редакции документа на реализацию проекта предусматривалось 681 578,983 млн рублей, а в новой — 834 331,973 млн.

Изменения затронули период с 2022 по 2025 годы. По итогам 2022 года цифра оказалась на 39 млн выше указанной — 129 989,189 млн. В 2024 году вместо 69,8 млрд рублей на программу направят 114,2 млрд, а в 2025-м — 98,3 вместо 28,9 млрд.

Интересно, что в 2023 году финансирование, наоборот, оказалось чуть ниже более ранних планов: 69,2 млрд вместо 69,5.