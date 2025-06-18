На развитие транспортной инфраструктуры в селах РТ направят более 1 млрд рублей

Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане в этом году на развитие транспортной инфраструктуры в селах направят более 1 млрд рублей. В том числе из федерального бюджета выделят 818 млн рублей, из республиканского – 217 млн рублей. Работы проведут на 10 объектах общей протяженностью более 50 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Это строительство подъездных дорог к сельскохозяйственным предприятиям в Аксубаевском, Апастовском, Сабинском, Сармановском районах, реконструкция дорожно-уличной сети в поселках Алексеевское и Рыбная Слобода, в селе Манзарас и других населенных пунктах», – говорится в сообщении.

По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артема Чукина, по всем объектам заключены контракты, и подрядные организации уже приступили к строительно-монтажным работам.

Татарстан участвует в федеральной госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в части строительства в селах жилья, объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства, автодорог.

Так, с 2011 по 2020 год 185 сельских населенных пунктов соединены с дорогами с твердым покрытием. Общая протяженность построенных подъездных дорог составила 475,4 км. Из федерального и регионального бюджетов на это было выделено 10,7 млрд рублей.

С 2020 по 2024 год построен и капитально отремонтирован 21 участок автодорог протяженностью более 87 км к предприятиям и объектам агропромышленного комплекса на сельских территориях. Финансирование из федерального и регионального бюджетов составило 2,6 млрд рублей.