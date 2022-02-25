На развитие территории Мамадышского района привлечено 4,4 млрд рублей инвестиций
За счет всех источников финансирования на развитие территории Мамадышского района привлечено 4,4 млрд рублей инвестиций, что больше прошлого года более чем на 1 млрд рублей. Об этом на заседании Совета Мамадышского района сообщил глава муниципалитета Анатолий Иванов.
«Стабильное экономическое развитие является залогом в решении социальных задач и улучшения качества жизни населения. В рейтинге муниципальных образований по сравнению с прошлым годом мы улучшили показатели ещё на 4 пункта и заняли 16-е место среди 45 районов и городов республики», — подчеркнул спикер.
Объем валового территориального продукта за отчетный год составил в оценке 12 млрд 110 млн рублей с ростом 7% к 2020 году. Отгружено товаров промышленного производства в сумме 10 млрд 404 млн рублей с увеличением на 6%.
Иванов подчеркнул, что в обеспечение устойчивых темпов экономического роста существенный вклад внесли базовые отрасли. Сырзавод за отчетный год произвел товарной продукции на 4 млрд 980 млн рублей, что на 18% меньше к предыдущему году. «Снижение объемов связано с проведением в прошлом году модернизации завода в корпусе №1. Это обновление даст возможность довести объемы переработки молока до 500 тонн в сутки. На эти цели направлено около 1 млрд рублей инвестиций», — пояснил глава района.
Объем производства Мамадышского спиртзавода составил 829 млн рублей с ростом на 116%. В этом году в капитальный ремонт и модернизацию завода будет инвестировано 170 млн рублей, из них около 100 млн рублей на перевооружение очистных сооружений завода.
До 2 млрд 700 млн рублей вырос объем производства и реализации товарной продукции РМ «Агро» с ростом 143% к прошлому году. В настоящее время проводится сертификация по поставке продукции в Китай и арабские страны.
В 2021 году объемы ловли и переработки «Мамадышского рыбзавода» увеличились на 7% и составили 350 тонн. Предприятие запустило дополнительный цех по производству рыбных полуфабрикатов. В стадии реализации проект консервирования речной рыбы.
Предприятиями строительного комплекса за отчетный период произведено материалов на общую сумму 550 млн рублей, что составляет 110% к уровню 2020 года. «В текущем году запланировано возобновить и вывести производственные мощности ООО „Мамадышский кирпичный завод“ на проектный уровень. Сегодня на предприятии обновлены производственные линии, занято 76 человек, дополнительно предусмотрено в этом году трудоустроить ещё 15 человек», — сообщил Анатолий Иванов.
В легкой промышленности обществом «Мамадышский промкомбинат» изготовлено изделий для оборонного комплекса страны на 36 млн рублей, что больше прошлого года на 20%. В текущем году в планах предприятия вывести мощность фабрики на докризисный уровень, то есть до 90 млн рублей в год. В прошлом году Промкомбинат в Урманчеевском поселении открыл свой филиал, трудоустроил в цехе 20 человек.
«У предприятия есть возможность разместить такие производства и в других населенных пунктах. Главам поселений поручаю отработать этот вопрос совместно», — поручил глава района Анатолий Иванов.