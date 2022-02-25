За счет всех источников финансирования на развитие территории Мамадышского района привлечено 4,4 млрд рублей инвестиций, что больше прошлого года более чем на 1 млрд рублей. Об этом на заседании Совета Мамадышского района сообщил глава муниципалитета Анатолий Иванов.

«Стабильное экономическое развитие является залогом в решении социальных задач и улучшения качества жизни населения. В рейтинге муниципальных образований по сравнению с прошлым годом мы улучшили показатели ещё на 4 пункта и заняли 16-е место среди 45 районов и городов республики», — подчеркнул спикер.

Объем валового территориального продукта за отчетный год составил в оценке 12 млрд 110 млн рублей с ростом 7% к 2020 году. Отгружено товаров промышленного производства в сумме 10 млрд 404 млн рублей с увеличением на 6%.

Иванов подчеркнул, что в обеспечение устойчивых темпов экономического роста существенный вклад внесли базовые отрасли. Сырзавод за отчетный год произвел товарной продукции на 4 млрд 980 млн рублей, что на 18% меньше к предыдущему году. «Снижение объемов связано с проведением в прошлом году модернизации завода в корпусе №1. Это обновление даст возможность довести объемы переработки молока до 500 тонн в сутки. На эти цели направлено около 1 млрд рублей инвестиций», — пояснил глава района.

Объем производства Мамадышского спиртзавода составил 829 млн рублей с ростом на 116%. В этом году в капитальный ремонт и модернизацию завода будет инвестировано 170 млн рублей, из них около 100 млн рублей на перевооружение очистных сооружений завода.

До 2 млрд 700 млн рублей вырос объем производства и реализации товарной продукции РМ «Агро» с ростом 143% к прошлому году. В настоящее время проводится сертификация по поставке продукции в Китай и арабские страны.

В 2021 году объемы ловли и переработки «Мамадышского рыбзавода» увеличились на 7% и составили 350 тонн. Предприятие запустило дополнительный цех по производству рыбных полуфабрикатов. В стадии реализации проект консервирования речной рыбы.

Предприятиями строительного комплекса за отчетный период произведено материалов на общую сумму 550 млн рублей, что составляет 110% к уровню 2020 года. «В текущем году запланировано возобновить и вывести производственные мощности ООО „Мамадышский кирпичный завод“ на проектный уровень. Сегодня на предприятии обновлены производственные линии, занято 76 человек, дополнительно предусмотрено в этом году трудоустроить ещё 15 человек», — сообщил Анатолий Иванов.

В легкой промышленности обществом «Мамадышский промкомбинат» изготовлено изделий для оборонного комплекса страны на 36 млн рублей, что больше прошлого года на 20%. В текущем году в планах предприятия вывести мощность фабрики на докризисный уровень, то есть до 90 млн рублей в год. В прошлом году Промкомбинат в Урманчеевском поселении открыл свой филиал, трудоустроил в цехе 20 человек.

«У предприятия есть возможность разместить такие производства и в других населенных пунктах. Главам поселений поручаю отработать этот вопрос совместно», — поручил глава района Анатолий Иванов.