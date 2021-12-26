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Спорт
26 декабря 2021  01:16

На развитие студенческого спорта Кабмин России направит 1 млрд рублей

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В России на развитие студенческого спорта в ближайшие три года будет направлено более 1,1 млрд рублей, сообщается в Telegram-канале Правительства РФ.

По поручению Президента страны Владимира Путина Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий на эти цели.

Отмечается, что финансовую поддержку получит Российский студенческий спортивный союз, который сможет использовать выделенные средства на организацию научно-практических конференций, методических семинаров и форумов.

Также средства пойдут на анализ деятельности больших студенческих спортивных лиг и разработку методических рекомендаций для продолжения их развития.

Субсидии будут предоставляться в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

#Михаил Мишустин #кабмин #спорт
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