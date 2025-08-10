news_header_top
Общество 10 августа 2025 08:42

На развитие социальной инфраструктуры в Татарстане направлено более 28 млрд рублей

Республиканские программы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социально-общественной инфраструктуры продолжают действовать в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.

Программы охватывают ключевые сферы – образование, культуру, здравоохранение, физическую культуру и спорт, социальную политику, а также отрасли национальной экономики и ЖКХ.

На финансирование этих инициатив из бюджета республики предусмотрено более 28 млрд рублей.

Среди наиболее масштабных направлений – капитальный ремонт школ и пищеблоков, обеспечение населения питьевой водой, обновление и строительство детских оздоровительных лагерей, модернизация коммунальной инфраструктуры и капитальный ремонт стационаров.

Строительство и модернизация объектов социальной инфраструктуры соответствуют целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».

