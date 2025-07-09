На развитие системы долговременного ухода в Татарстане выделят почти 348 млн рублей

В 2025 году на реализацию проекта «Старшее поколение», входящего в национальный проект «Семья», в Татарстане выделят 347,8 млн рублей. Финансирование направят на создание и развитие системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. Об этом сообщает Министерство финансов РТ.

Система долговременного ухода – это комплексная государственная программа, предназначенная для поддержки людей, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию. Она предоставляет услуги, направленные на поддержание здоровья, функциональности, социальных связей и интереса к жизни людей, нуждающихся в уходе.

Программа включает социальное обслуживание на дому, полустационарное и стационарное обслуживание, а также помощь семьям, которые ухаживают за пожилыми родственниками.

Из общей суммы финансирования 274,8 млн рублей составят федеральные средства, еще 73 млн рублей выделят из бюджета Республики Татарстан.