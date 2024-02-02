На развитие сельских территорий Татарстан в 2024 году направит на 2 млрд рублей больше

Татарстан в этом году направит на реализацию федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» 5 млрд рублей — на 2 млрд больше, чем в прошлом. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов на заседании Комитета Государственного Совета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«В прошлом году финансирование программы составило 3 млрд рублей. В этом году предусмотрен лимит из федерального бюджета на 3,7 млрд рублей. С учетом средств регионального и местных бюджетов, внебюджетных источников общий объем финансирования составит 5 млрд рублей. В этой части Татарстан самый большой получатель средств госпрограммы по стране», — рассказал докладчик.

Гарипов добавил, что ключевым вопросом остается подготовка сельскохозяйственной техники к весенне-полевым работам. В республике продолжается обновление машинно-тракторного парка. Так, в прошлом году приобретено 2988 единиц сельхозтехники на сумму более 12,9 млрд рублей.

На сегодня сельхозпроизводители уже приобрели запчасти на 2,5 млрд рублей, что составляет 45% от потребности. «Мониторинг поставок проводим в еженедельном режиме, критических сбоев не наблюдается», — подчеркнул первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия.

Он уточнил, что в этом году агрофирмам предстоит отремонтировать 9,2 тыс. тракторов, 2,6 тыс. зерноуборочных и около тысячи кормоуборочных комбайнов, 5 тыс. сеялок и столько же почвообрабатывающих агрегатов.

Одна из приоритетных задач, по словам спикера, — обеспечение животноводства кормами. Для этого строятся кормовые центры. Уже введено в эксплуатацию 47 таких объектов в 23 районах, которые обслуживают 164 тыс. голов крупного рогатого скота. В этом году планируется построить еще девять новых кормовых центров, заключил Гарипов.