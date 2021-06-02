Вложения в развитие промпарков Набережных Челнов составят 1,6 млрд рублей

Развитие промышленных парков Набережных Челнов является одной из приоритетных задач года. В проекты суммарно будет вложено 1,6 млрд рублей, расширение площадей начнется уже в этом году. Об этом сообщил мэр Автограда Наиль Магдеев на выездном заседании Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета РТ.

Глава Набережных Челнов объяснил, что доля малого и среднего бизнеса в территориальном валовом продукте составляет 34,6%, объем инвестиций — 44,6%, причем на МСБ приходится 32% налоговых сборов. На предприятиях малого и среднего формата занята почти треть работающего населения Челнов.

МСБ продолжает развиваться и местом размещения своих производств все чаще выбирает промышленные парки. «У нас очереди желающих зайти в индустриальные парки, а площадей не хватает», — констатировал мэр.

В связи со сложившейся ситуацией запущены два проекта по расширению производственных площадей — в КИП «Мастер» и ИП «Развитие».

«КИП „Мастер“ приступает к проектированию и строительству седьмой очереди на базе корпуса кузнечного завода. Сумма вложений составит 815 млн рублей. Новая площадка займет территорию в 70 тыс. кв. метров, на них расположатся не менее 20 компаний. ИП „Развитие“ нарастит 227 тыс. кв. метров, сумма вложений составит 800 млн рублей, новую площадку займут 15 производств. Расширение „Развития“ начнется уже в этом году», — заключил глава города.