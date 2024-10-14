На развитие прибрежных территорий Казанки направят почти полмиллиарда рублей

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На развитие прибрежных территорий Казанки направят 460 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале государственных закупок.

Из этой суммы почти 59 млн рублей будут выделены на проведение строительно-монтажных работ, еще 324,4 млн составит стоимость оборудования. В комплекс работ в том числе войдут устройство игрового рельефа — холма-грота с игровым наполнением внутри, горки, скалодрома, вертикального тоннеля, больших тарелок на металлических стойках, маленьких тарелок на канатах, канатных перетяжек (или сети «авоська»), различных тоннелей, лазательной сети, укрытий и ряда других конструкций. На территории установят малые архитектурные формы, навесы, уложат покрытия.

Также, согласно контракту, подрядчику предстоит провести благоустройство парка с мемориальным комплексом «Слава павшим в годы ВОВ» в Ютазинском районе. Стоимость составит почти 9,7 млн рублей.

Завершить работы по обоим проектам необходимо до 30 июня 2025 года, источник финансирования — бюджет Татарстана. Заказчиком выступает ГИСУ РТ.