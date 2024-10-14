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На развитие прибрежных территорий Казанки направят почти полмиллиарда рублей
На развитие прибрежных территорий Казанки направят 460 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале государственных закупок.
Из этой суммы почти 59 млн рублей будут выделены на проведение строительно-монтажных работ, еще 324,4 млн составит стоимость оборудования. В комплекс работ в том числе войдут устройство игрового рельефа — холма-грота с игровым наполнением внутри, горки, скалодрома, вертикального тоннеля, больших тарелок на металлических стойках, маленьких тарелок на канатах, канатных перетяжек (или сети «авоська»), различных тоннелей, лазательной сети, укрытий и ряда других конструкций. На территории установят малые архитектурные формы, навесы, уложат покрытия.
Также, согласно контракту, подрядчику предстоит провести благоустройство парка с мемориальным комплексом «Слава павшим в годы ВОВ» в Ютазинском районе. Стоимость составит почти 9,7 млн рублей.
Завершить работы по обоим проектам необходимо до 30 июня 2025 года, источник финансирования — бюджет Татарстана. Заказчиком выступает ГИСУ РТ.
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