На развитие предпринимательства в РТ за год направлено более 63 млн рублей

В этом году на развитие предпринимательства в Татарстане по федеральным и республиканским программам направлено более 63 млн рублей. Это позволило оказать поддержку свыше 3,1 тыс. субъектам малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил на заседании председатель Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягат Хусаинов.

«В настоящее время в республике осуществляют деятельность более 183 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 3,2% выше уровня аналогичного периода прошлого года», – рассказал он.

По количеству субъектов малого и среднего предпринимательства Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе и седьмое – в России, подчеркнул депутат.

Хусаинов отметил, что, по данным за первое полугодие 2025 года, в малом и среднем бизнесе республики занято более 580 тыс. человек. «Рост к началу года составил 4,2%», – уточнил он.

По численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе, добавил парламентарий.

«Дальнейшее совершенствование законодательства в сфере поддержки предпринимательства целесообразно направить на развитие инновационного предпринимательства, усиление экспортного потенциала, что будет способствовать укреплению конкурентоспособности экономики республики», – заключил он.