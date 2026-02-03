На развитие научно-производственного центра беспилотников в Казани направят 2 млрд рублей

На развитие научно-производственного центра беспилотных авиационных систем в Казани направят 2 млрд рублей. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«В 2025 году Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым было принято решение о создании в Казани научно-производственного центра беспилотных авиационных систем. В августе он прошел отбор на субсидию из федерального бюджета. Вместе с республиканскими средствами на эти цели будет направлено 2 млрд рублей», – отметила она.

Беспилотные авиационные системы сегодня востребованы во многих областях, в том числе науке и сельском хозяйстве, добавила вице-премьер.

Научно-производственные центры (НПЦ) в России создаются в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».