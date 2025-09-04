На развитие мировой юстиции в Татарстане ежегодно выделяется более 900 млн рублей

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Татарстане в этом году на развитие мировой юстиции в республиканском бюджете заложили 993 млн рублей. Об этом сообщил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на круглом столе, посвященном 25-летию образования мировой юстиции РТ.

«Важным направлением деятельности органов государственной власти в республике все эти годы было и остается материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей. На развитие мировой юстиции из бюджета республики ежегодно выделяется более 900 млн рублей на оплату труда, повышение квалификации мировых судей и работников их аппаратов, переподготовку вновь назначенных мировых судей, капитальный и текущий ремонты зданий», – рассказал он.

Мухаметшин добавил, что всё это делается для повышения эффективности работы мировых судей, создания современных комфортных условий для «отправления справедливого и доступного правосудия».

По его словам, сложилось хорошее взаимодействие между Госсоветом и судебной системой в сфере мировой юстиции. «Откликаясь на запросы судейского сообщества и реагируя на требования времени, депутаты при необходимости оперативно вносят изменения в законы, регулирующие деятельность мировой юстиции», – отметил спикер республиканского парламента.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Он подчеркнул, что все принятые за эти годы изменения в законодательстве были направлены на укрепление статуса мировых судей и совершенствование их работы.

«Осуществление правосудия – очень трудная, напряженная, крайне ответственная работа. Она требует глубоких знаний, собранности, компетентности, высокой процессуальной культуры, быть положительным примером в труде, да и просто в жизни – на судей всегда смотрят особо внимательно. Поэтому на ваших плечах лежит большая ответственность. Именно вы, служители Фемиды, стоите на защите прав и свобод человека, именно вас государство наделило особыми полномочиями. От вашей работы, от нравственных установок и понимания значимости своей миссии зависит качество правосудия и авторитет судебной власти в стране», – обратился Председатель Госсовета РТ к собравшимся.

Мухаметшин выразил уверенность, что республиканский судебный корпус всегда будет держать высокую планку. Он также заверил, что государство сделает всё возможное, чтобы труд судей всегда оценивался по достоинству.

Своих коллег с праздником поздравил председатель Верховного суда РТ Азат Гильмутдинов. «Четверть века назад был сделан важнейший шаг по реформированию судебной системы, направленный на максимальное приближение правосудия к гражданам. За эти годы мировая юстиция прошла большой и впечатляющий путь, став неотъемлемой и востребованной частью судебной системы», – сказал он.

Гильмутдинов заметил, что мировые судьи рассматривают огромный массив гражданских, административных и уголовных дел. «Именно они зачастую являются первым звеном, с которым сталкивается гражданин в поисках защиты своих прав. От их профессионализма, человечности, беспристрастности зависит вера людей в справедливость и закон», – констатировал он.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Верховного суда сообщил, что завершен капремонт помещений мировых судей Арского и Менделеевского судебных районов, в Казани и Алексеевском районе ремонт продолжается.

«Сегодня судьи работают в хороших комфортных помещениях, что крайне важно для качественного отправления правосудия. И только в этом году мы получили прекрасное пополнение – назначены десять новых мировых судей. И семь опытных коллег были переназначены на свои должности», – подчеркнул он.

Главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов поздравил мировых судей с юбилейной датой от имени полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

«От качества работы судебной системы зависит доверие ко всем институтам государственной власти нашего российского государства, в том числе и от роли мировой юстиции. Мировая юстиция реализует самый большой объем принятия судебных актов в нашей республике, и от качества, безупречности принимаемых судебных решений зависит отношение к институтам государства», – заявил он.

На торжественном мероприятии были вручены республиканские и ведомственные награды.