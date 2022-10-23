На развитие «Леса чудес» в татарстанской резиденции Кыш Бабая направят миллион рублей

Интерактивный туристско-развлекательный комплекс «Лес чудес» в Резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы в Арском районе вошел в число десяти проектов, получивших в этом году премии Правительства в области туризма. Вручал премию зампред Кабмина РФ Дмитрий Чернышенко.

Вручая награду, Чернышенко подчеркнул, что в России сегодня создаются все условия активного развития внутреннего туризма. По его словам, инструменты национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» позволяют регионы ускорить строительство туристической инфраструктуры и создавать доступные туристические продукты для граждан.

«Для России текущая ситуация не только серьезный вызов, но и стимул для движения вперед. И в этом нет сомнений, когда я вижу вас – неравнодушных людей и профессионалов своего дела, – обращаясь к победителям, сказал вице-премьер. – Все проекты нацелены на создание востребованного туристического продукта для разных категорий граждан. По итогам экспертной работы были определены 10 лучших заявок от авторских коллективов. В них удачно сочетаются новаторство и экономическая целесообразность», – сказал Чернышенко.

В число победителей премии вошли также проекты по развитию исторического и гастрономического туризма, туризма для людей с ограниченными возможностями, проекты с акцентом на новые интерактивные форматы для детских и семейных путешествий.

Каждый проект-победитель получит по 1 млн рублей на дальнейшее развитие.