Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На развитие инфраструктуры санатории Татарстана получат 10 млн рублей субсидий
Согласно итогам конкурса на предоставление субсидий на развитие туристической инфраструктуры и проведение событийных мероприятий, в Татарстане в текущем году три санатория республики получат 10 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель РАСКУ «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев.
«Одобрены проекты трех санаториев-профилакториев республики. Они подавали заявки в сотвествии со своей необходимостью. На полученные субсидии учреждения создадут комфортные условия для отдыха и лечения людей, в том числе и для маломобильных групп населения», – отметил он.
Субсидии будут направлены на закупку туристского оборудования: велосипедов, коньков и лыж, спортивных тренажеров и площадок, детских комплексов, а также на создание и развитие доступной среды для инвалидов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»