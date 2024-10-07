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Общество 7 октября 2024 15:51

На развитие инфраструктуры санатории Татарстана получат 10 млн рублей субсидий

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Согласно итогам конкурса на предоставление субсидий на развитие туристической инфраструктуры и проведение событийных мероприятий, в Татарстане в текущем году три санатория республики получат 10 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель РАСКУ «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев.

«Одобрены проекты трех санаториев-профилакториев республики. Они подавали заявки в сотвествии со своей необходимостью. На полученные субсидии учреждения создадут комфортные условия для отдыха и лечения людей, в том числе и для маломобильных групп населения», – отметил он.

Субсидии будут направлены на закупку туристского оборудования: велосипедов, коньков и лыж, спортивных тренажеров и площадок, детских комплексов, а также на создание и развитие доступной среды для инвалидов.

#санатории татарстана #инвалиды #доступная среда
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