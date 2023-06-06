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На развитие физкультуры и спорта в Татарстане до 2026 года направят почти 50 млрд рублей
Программу развития физической культуры и спорта в Татарстане продлили до 2026 года. На ее реализацию планируется направить из бюджета республики более 49 млрд 745 млн рублей, следует из постановления премьер-министр РТ Алексея Песошина.
Из федерального бюджета планируется привлечь еще более 4 млрд рублей, из внебюджетных источников – 210 млн рублей. Конкретно в этом году на программу направят 4,3 млрд рублей, в 2024 году – 4,7 млрд рублей.
Предполагается, что программа позволит к 2016 году добиться того, чтобы 64,1% населения республики систематически занимались спортом, а нормы ГТО сдали 58% всех татарстанцев и 71% студентов. Помимо этого, планируется увеличить число систематически занимающихся спортом жителей с ограниченными возможностями здоровья до 29% и достичь других важных показателей в этой сфере.
Среди целей программы – повышение мотивации татарстанцам к занятию спортом, укрепление спортивной инфраструктуры и другие.
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