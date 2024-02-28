На развитие дорожной инфраструктуры в Казани направили рекордные 28 млрд рублей

В 2023 году благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова в Казани продолжили наращивать темпы дорожно-строительных работ. На развитие дорожной инфраструктуры направили рекордные 28 миллиардов рублей, рассказал сегодня на XXVIII сессии Казанской городской Думы мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Запущено движение на новом участке Вознесенского тракта от улицы Гвардейской до проспекта Победы, продолжается масштабная реконструкция Горьковского шоссе, с опережением на год капитально отремонтирован и введен в эксплуатацию мост на ул.Назарбаева», – отчитался о проделанных работах глава столицы Татарстана.

Метшин также напомнил, что в минувшем году в городе отремонтировали 70 участков дорог общей протяженностью более 50 км, в том числе 18 улиц в 11 поселках.