На развитие авиаотрасли власти РФ выделят более 770 млрд рублей

Власти России утвердили комплексную программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 года, согласно которой на создание инфраструктуры выделят более 770 млрд рублей. При этом более 150 млрд рублей на обеспечение авиаперевозок планируется перечислить уже до конца этого года, говорится в сообщении Правительства РФ.

Согласно программе, до 2030 года парк российских авиакомпаний должны пополнить более тысячи отечественных самолетов, более 760 вертолетов и около 5 тысяч двигателей для самолетов и вертолетов.

Курировать выполнение программы будет первый вице-премьер Андрей Белоусов, а за авиастроение будет отвечать вице-премьер Юрий Борисов.

Утвердить комплексную программу развития отечественной авиатранспортной отрасли до 2030 года ранее Кабмину поручил Президент РФ Владимир Путин. В числе прочего он отмечал необходимость определить количество и типы необходимых воздушных судов и просил разработать меры по развитию техоблуживания и ремонта самолетов.

На фоне спецоперации на Украине в отношении РФ ввели санкции, которые в том числе затрагивают авиаотрасль. Так, страны Евросоюза запретили новые поставки, техобслуживание и страхование самолетов, а также предписали вернуть лессорам сданные в лизинг самолеты. В конце февраля российским авиаперевозчикам закрыли небо над всей территорией союза.

Власти Китая заявляли о готовности поставлять российским авиакомпаниям запчасти для самолетов.