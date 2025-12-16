На развитие агропромышленного комплекса Татарстана направят 20,8 млрд рублей

По госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в РТ» на агропромышленный комплекс Татарстана в этом году предусмотрено 20,8 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марсель Махмутов на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«В том числе государственная поддержка составляет 16,7 млрд рублей, ресурсное обеспечение программы «Комплексное развитие сельских территорий» – 4,1 млрд рублей. В настоящее время из этих средств до получателей доведено 17,4 млрд рублей, или 83,7% от предусмотренного объема», – рассказал он.

По словам Махмутова, в рамках господдержки с федеральным софинансированием реализуется 24 мероприятия с общим объемом 6,6 млрд рублей. В том числе из федерального бюджета выделено 4,1 млрд рублей, из республиканского – 2,5 млрд рублей.

«В настоящее время из этих средств до получателей доведено 5 млрд рублей, или 78%. Предоставляются субсидии на поддержку приоритетных направлений АПК, фермеров и сельской кооперации. Наиболее значимой является субсидия на производство молока, по которой средства доведены в полном объеме», – подчеркнул замминистра сельского хозяйства и продовольствия.

Он отметил, что на мероприятия по комплексному развитию сельских территорий в этом году из федерального бюджета направлено 2,5 млрд рублей, из бюджета республики – 657 млн рублей, из местных бюджетов – 13,5 млн рублей. Внебюджетные средства составляют 979 млн рублей.

«По состоянию на 1 декабря средства освоены в полном объеме. На выделенные средства введено 5,6 тыс. кв. метров жилья для 73 семей, реализовано три проекта комплексного обустройства площадки под жилищную застройку в Лаишевском, Верхнеуслонском и Черемшанском районах. Выполнены работы по благоустройству 68 объектов в 20 районах», – проинформировал Махмутов.

Кроме того, приведено в нормативное состояние 25 км автомобильных дорог к четырем социальным объектам и к пяти объектам АПК, проложено 9,5 км сетей водоснабжения и более 8 км сетей связи.

По федеральному проекту «Современный облик сельских территорий» построена школа в Кукморе на 375 мест, детский сад на 80 мест в Апастово, молодежный центр в Рыбной Слободе, многофункциональный центр в Мамадыше, а также реконструирован Дом культуры в Мамадыше. Завершается строительство сосудистого центра в Богатых Сабах.

Махмутов добавил, что предусмотрена также господдержка только за счет средств бюджета республики. В частности, на реализацию 48 мероприятий направят 10 млрд рублей.

«В настоящий момент до получателей доведено 8,2 млрд рублей, или 81%. Наиболее востребованными мерами поддержки, как в прошлом году, являются субсидии на приобретение минеральных удобрений, на поддержку племенного животноводства», – заключил замминистра сельского хозяйства и продовольствия.