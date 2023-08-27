На разработку проекта ремонта коллектора ливневки в Казани направят почти 3 млн рублей

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На проведение в столице Татарстана проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту коллектора ливневой канализации по улице Павлюхина предполагается потратить более 2,9 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Речь идет о выработке проектных решений для ремонта сетей ливневой канализации у дома №108 по улице Павлюхина. Они должны предусматривать не только замену самого коллектора ливневки, но и укладку нового асфальтобетонного покрытия, обеспечение водоотведения, вынос (при необходимости) и переустройство инженерных сетей.

Заказчиком работ выступает городской Комитет внешнего благоустройства. Подача заявок завершится 5 сентября, подрядчик будет определен 7 сентября. Завершить проектно-изыскательские работы необходимо к 31 октября, а затем до 31 декабря будет организована экспертиза.

Upd. (16.00): В марте этого года тогдашний начальник Управления гражданской защиты Казани Фердинант Тимурханов оценил износ ливневых труб в столице Татарстана примерно в 40%.