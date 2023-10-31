На разработку проекта набережной у речпорта Казани направят более 23 млн рублей

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На инженерные изыскания и разработку проектной документации новой набережной у речпорта Казани, ограниченной улицами Портовая, Девятаева и Меховщиков, направят более 23 млн рублей. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно документам, на проектирование отводится 5 месяцев – с ноября 2023-го по март 2024 года. Средства будут выделены из республиканского бюджета.

Всего на инженерные изыскания и разработку проектной и рабочей документации для «Новой Портовой» направят более 117,2 млн. Заказчиком выступает Главстрой РТ. Заявки на участие принимаются до 7 ноября, 9-го числа определят исполнителя.

Концепция «Новой Портовой» звучит как «Казань — город на воде». Общая площадь территории составляет 287 гектаров. Примерно четверть планируется благоустроить и озеленить. Парки и скверы займут почти 30 гектаров. Появится 12-километровая набережная.