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На разработку мобильного приложения «Казанский паркинг» выделят 5 млн рублей
Ровно 5 млн рублей выделят на разарботку мобильного приложения «Казанский паркинг». Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Уточняется, что в приложении пользователю должны предоставить интерактивную карту с местоположением парковочных зон и их характеристики на географической карте. Также все парковочные места в приложении должны обозначаться специальным маркером.
«Маркеры на карте могут использовать цветовую кодировку для отображения различных характеристик парковок. Например, свободные места могут быть обозначены одним цветом, а занятые - другим. Это облегчает визуальное восприятие информации», - говорится в сообщении.
При нажатии на маркер парковки пользователь должен получить краткую информацию о данной зоне: название, категория (общедоступная, парковка в торговом центре, коммерческая многоуровневая и т.д.). Также пользователю должен открываться адрес парковки с названием улицы и номером дома, сведения о количестве свободных мест.
Далее пользователи должны иметь возможность выбирать конкретные категории и типы парковочных зон, которые они хотят видеть на карте.
Срок оказания услуг – до 30 июня 2024 года.
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