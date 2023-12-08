На разработку мобильного приложения «Казанский паркинг» выделят 5 млн рублей

Ровно 5 млн рублей выделят на разарботку мобильного приложения «Казанский паркинг». Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Уточняется, что в приложении пользователю должны предоставить интерактивную карту с местоположением парковочных зон и их характеристики на географической карте. Также все парковочные места в приложении должны обозначаться специальным маркером.

«Маркеры на карте могут использовать цветовую кодировку для отображения различных характеристик парковок. Например, свободные места могут быть обозначены одним цветом, а занятые - другим. Это облегчает визуальное восприятие информации», - говорится в сообщении.

При нажатии на маркер парковки пользователь должен получить краткую информацию о данной зоне: название, категория (общедоступная, парковка в торговом центре, коммерческая многоуровневая и т.д.). Также пользователю должен открываться адрес парковки с названием улицы и номером дома, сведения о количестве свободных мест.

Далее пользователи должны иметь возможность выбирать конкретные категории и типы парковочных зон, которые они хотят видеть на карте.

Срок оказания услуг – до 30 июня 2024 года.