В Татарстане за квартал на сельское хозяйство направлено 1,5 млрд рублей

В Татарстане за январь-март 2021 года на сельское хозяйство направлено 1,5 млрд рублей. Таков объем финансирования мероприятий по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в РТ на 2013 – 2025 годы», сообщил замглавы Минсельхозпрода РТ Ришат Хабипов.

«В рамках реализации госпрограммы между Минсельхозпродом России и Республикой Татарстан подписано 13 соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета на год. За первый квартал 2021 года финансирование мероприятий госпрограммы составило 1,5 млрд рублей. Были выделены субсидии на развитие растениеводства, животноводства, поддержку малых форм хозяйств, техническое перевооружение и прочее», – сказал он на заседании комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Замминистра отметил, что с 2017 года в республике реализуется механизм льготного кредитования для сельхозпроизводителей. Льготные кредиты предоставляются по ставке от 1 до 5%.

«На сегодняшний день мы освоили более 65% готового лимита субсидий. Средства до производителей доведены в размере 451 млн рублей, лимит на год составляет 689 млн рублей. За льготными инвестиционными кредитами в банки обратились 130 заемщиков», – проинформировал Хабипов.

