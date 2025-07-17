На рассмотрении в Госдуме находятся три законодательные инициативы Татарстана
В настоящее время три законодательные инициативы находятся на рассмотрении в Государственной Думе. Об этом сообщил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на 11-м заседании республиканского парламента VII созыва.
«В зале присутствуют депутаты Госдумы от Татарстана. Я прошу держать на контроле продвижение наших инициатив», – сказал глава Госсовета парламентариям.
Мухаметшин также отметил, что в Совете законодателей России находится еще две законодательные инициативы от Татарстана.
Он напомнил, что в весеннюю сессию парламент республики принял обращение к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину об увеличении материальных и социальных гарантий сотрудникам органов внутренних дел.