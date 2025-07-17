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Политика 17 июля 2025 17:15

На рассмотрении в Госдуме находятся три законодательные инициативы Татарстана

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На рассмотрении в Госдуме находятся три законодательные инициативы Татарстана
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В настоящее время три законодательные инициативы находятся на рассмотрении в Государственной Думе. Об этом сообщил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на 11-м заседании республиканского парламента VII созыва.

«В зале присутствуют депутаты Госдумы от Татарстана. Я прошу держать на контроле продвижение наших инициатив», – сказал глава Госсовета парламентариям.

Мухаметшин также отметил, что в Совете законодателей России находится еще две законодательные инициативы от Татарстана.

Он напомнил, что в весеннюю сессию парламент республики принял обращение к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину об увеличении материальных и социальных гарантий сотрудникам органов внутренних дел.

#законодательные инициативы госсовета рт #законопроекты
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