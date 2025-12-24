На рассмотрении в Госдуме находятся три законодательные инициативы Госсовета РТ

В настоящее время на рассмотрении в Госдуме находятся три законодательные инициативы Государственного Совета Татарстана. Об этом сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на 17-м заседании парламента.

«Еще одна законодательная инициатива находится в Совете законодателей. Прошу депутатов Госдумы от Татарстана держать на контроле их продвижение», – сказал он.

Мухаметшин добавил, что в этом году состоялось 11 заседаний парламента республики, рассмотрено около 200 вопросов, более 40 проектов федеральных законов, законодательных инициатив и обращений субъектов РФ.

По словам спикера парламента, в Госсовет РТ было внесено 112 республиканских законопроектов: четыре – Раисом РТ, 70 – депутатами парламента республики, два – парламентскими комитетами, 33 – Правительством РТ, три – органами местного самоуправления.

«Почти две трети законов республики, а это 63%, внесены депутатами. Это говорит о большой заинтересованности и серьезной работе депутатского корпуса парламента республики. Госсоветом приняты и Раисом РТ подписаны 85 законов республики, из них 11 – базовых», – подчеркнул он.