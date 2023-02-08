На расчистку водоемов в Татарстане из бюджета республики направят 276 млн рублей

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На расчистку, экореабилитацию, а также руслорегулирующие работы озер и рек Татарстана из бюджета республики направят свыше 276 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документам, русловыпрямительные работы пройдут на реке Марса в Тюлячинском районе, руслорегулирующие – на Агрызке (город Агрыз) и Сарашлы (Актанышский район).

Также предстоит очистить озеро на левом притоке реки Петьялка в Зеленодольском районе, провести экореабилитацию озера в селе Большое Мереткозино Камско-Устьинского района и противопаводковые мероприятия в Зеленодольском районе.

Заказчиком проекта выступает Главстрой Татарстана, который определит подрядчика 16 февраля этого года. Работы должны быть выполнены не позднее 30 ноября этого года.