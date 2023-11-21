На расчистку русла реки Берсут в Татарстане направлено 113,2 млн рублей

В Мамадышском районе Татарстана на реке Берсут после проведения масштабных работ по расчистке русла открылись новые родники. Всего со дня Берсута подняли более 65 тыс. кубометров донных отложений. Работы велись по национальному проекту «Экология». На очистку из федерального бюджета было направлено 113,2 млн рублей.

Как отметил замминистра экологии РТ Егор Тарнавский, работы по расчистке реки были необходимы, чтобы вернуть водоему нормальный водоток и спасти его от дальнейшего заболачивания. «20-34% поверхности акватории была затянута ряской, 40% от общей площади реки занята зарослями, поваленными деревьями и объект уже потерял способность к самоочищению. Благодаря поддержке Федерального агентства водных ресурсов нам удалось включить расчистку реки в программу и сейчас работы в селе Камский Леспромхоз уже завершены, мы очистили порядка 7 км», – рассказал он.

Тысячи кубометров донных отложений, которые подняли в результате работ, позволили углубить дно реки почти на полтора метра. Площадь расчистки составила 24 гектара, сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

Инженер-гидротехник «Лаишевского «Мелиоводстроя» Станислав Максимов рассказал, что в основном сложности при проведении работ возникали из-за затопленных деревьев, которых было очень много. Также работу замедляло и огромное количество мусора, который был в реке. «Мы вывезли несколько КамАЗов – это не просто шины и калоши, которых мы здесь находили очень много, это даже бетонные плиты и столбы, возможно когда-то строили мост на этом месте», – рассказал он.

После того как расчистили русло и достали копившейся годами ил улучшились гидрологические свойства реки, водоток и водообмен. Было восстановлено и подземное питание этого уникального водного объекта, забили новые родники. Местные жители уже говорят, что на реке вновь появилась рыба. В целом, благодаря всем работам, улучшились экологические условия проживания для 2,5 тыс. жителей сел Камский Леспромхоз, Зверосовхоз, Новый и Берсут.

«Я хотел бы отметить, что благодаря поддержке Президента России Владимира Путина, федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» с 2025 году будет включен в единый объединенный федеральный проект по оздоровлению водных объектов нашей страны, а, значит, мы продолжим расчищать и сохранять наши водоемы», – отметил Егор Тарнавский.