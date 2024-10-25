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Экономика 25 октября 2024 07:00

На расчеты с кредиторами «Татфондбанка» направят еще более 3 млрд рублей

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На расчеты с кредиторами «Татфондбанка» направят еще более 3 млрд рублей
Фото: © Наталья Селиверстова / РИА Новости

На расчеты с кредиторами «Татфондбанка» дополнительно направят свыше 3 миллиардов рублей. Об этом сообщили в телеграм-канале Агентства по страхованию вкладов.

Отмечается, что выделенные средства позволят удовлетворить требования кредиторов первой очереди на 68,62% от суммы установленных требований. Речь идет о тех, кто находится в реестре требований кредиторов.

В АСВ объяснили, что сумма сформирована благодаря получению средств от реализации имущества «Татфондбанка» и погашению долга его заемщиков.

Кредиторы начнут получать выплаты с 30 октября.

#татфондбанк #АСВ #выплаты
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