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На расчеты с кредиторами «Татфондбанка» направят еще более 3 млрд рублей
На расчеты с кредиторами «Татфондбанка» дополнительно направят свыше 3 миллиардов рублей. Об этом сообщили в телеграм-канале Агентства по страхованию вкладов.
Отмечается, что выделенные средства позволят удовлетворить требования кредиторов первой очереди на 68,62% от суммы установленных требований. Речь идет о тех, кто находится в реестре требований кредиторов.
В АСВ объяснили, что сумма сформирована благодаря получению средств от реализации имущества «Татфондбанка» и погашению долга его заемщиков.
Кредиторы начнут получать выплаты с 30 октября.
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