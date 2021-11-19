На расчеты с кредиторами Татфондбанка направят четверть миллиарда рублей от продажи офиса

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» продала на торгах нежилое здание – головной офис Татфондбанка и земельный участок под ним за 253 млн рублей, сообщила пресс-служба агентства.

На торгах были реализованы нежилое 5-этажное здание общей площадью 5 тыс. кв. метров и земельный участок площадью 1,8 тыс. кв. метров.

«После заключения и исполнения соответствующих договоров купли-продажи денежные средства от реализации имущества пополнят конкурсную массу ПАО «Татфондбанк» и будут направлены на удовлетворение требований кредиторов в максимально возможном объеме», – говорится в пресс-релизе.

Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка в марте 2017 года, в апреле банк был признан банкротом. По программе страхования вкладов гражданам было перечислено 55,7 млрд рублей.

Кроме того, кредиторы заявили требования на общую сумму 170,8 млрд рублей. В том числе в реестр первой очереди включены требования на 71,1 млрд рублей, из них на сегодня выплачено 35,9 млрд рублей — 50,53 % от общей суммы. Требования третьей очереди составляют еще 79,9 млрд рублей.