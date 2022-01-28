«КАМАЗ-мастер» представит новые модели грузовиков на ралли «Шелковый путь»

На ралли «Шелковый путь», которое пройдет в России в июле этого года, «КАМАЗ-мастер» представит новые модели грузовиков. Об этом рассказал победитель «Дакара» этого года — пилот команды Дмитрий Сотников.

«Сейчас будем строить планы по разработке нового автомобиля капотной версии. Главный старт будет в июле. Там мы выступим в полном составе со всеми новинками. Постараемся успеть представить новые модели именно на этих стартах», — заявил он.

Напомним, что на ралли-рейде «Дакар-2022» экипажи «КАМАЗ-Мастера» заняли первые четыре места в зачете грузовиков. Ралли «Шелковый путь» в июле начнется в Астрахани, а финиш будет в Москве на Красной площади.