На районных приставов в РТ возбудили уголовное дело за присвоение денег должника

В 2019 году житель Альметьевска оформил кредит в одном из банков. Спустя год с небольшим этот банк погасил договор и предоставил татарстанцу справку о погашении долга. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Однако еще через полгода районные приставы возбудили исполнительное производство на мужчину за долг в полтора миллиона рублей перед банком. Затем они, обманув УФССП России по РТ, начали незаконно взыскивать с татарстанца разные суммы денег: от 17 тысяч до почти 800 тысяч рублей.

Все взысканные деньги они переводили на расчетный счет Альметьевского районного отделения приставов. В мае этого года они присвоили из всех незаконно взысканных средств 212 тысяч рублей.

Как стало известно «Татар-информу», возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий». Разработку дела вели сотрудники УФСБ России по Татарстану. В районном отделе судебных приставов ведут обыски.