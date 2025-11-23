На радость Вербову: «Зенит-Казань» потерпел первое поражение со старта чемпионата

«Зенит-Казань» потерпел первое поражение в чемпионате волейбольной Суперлиги-2025/26, уступив накануне дома новосибирскому «Локомотиву» в четырех партиях. О том, как прошел центральный матч 8-го тура чемпионата, – в материале «ТИ-Спорта».





Алекно снова выше Вербова

После вчерашнего поражения от «Локомотива» казанский «Зенит» опустился на третью строчку таблицы Суперлиги. «Железнодорожники», напротив, свое положение упрочили. В настоящий момент они опережают татарстанцев не только по разнице партий, но и по очкам: в активе новосибирцев их 24, у казанцев – 20.

Вновь опередил команду Алексея Вербова в турнирном отношении и коллектив Владимира Алекно. Питерский «Зенит» расположился на втором месте с 22 очками. Петербуржцы в своей последней встрече, которая прошла днем ранее, одержали победу над «Динамо-Уралом» – 3-0.

Теперь казанцам предстоит не просто конкурировать за первое место, но и отрываться от «Енисея», который вовсю наступает им на пятки, отставая всего на пару очков. Красноярцы довели свою серию без поражений до пяти матчей, в 8-м туре обыграв всухую МГТУ (а в 6-м и питерский «Зенит» со счетом 3-2).

Однако вернемся к главному матчу текущего тура, в котором противостояли друг другу две команды из топ-3 – «Зенит-Казань» и «Локомотив». По итогам этой встречи казанцы могли возглавить турнирную таблицу Суперлиги, но – не сложилось.

«У нас была какая-то тактика, и мы ее придерживались»

После этой игры хочется вспомнить слова Вербова, сказанные им журналистам перед стартом чемпионата, о том, что выигрывать все время вовсе не так уж хорошо и что поражения полезны для развития.

«Я в большей степени даже радуюсь поражениям, потому что их не так много в нашей жизни. Считаю, их надо обязательно переживать для того, чтобы ощущать ценность победы, насколько этот вкус сладкий и радостный. Это своеобразный трамплин», – заявил тогда наставник «Зенита-Казань».

Эти слова были сказаны после неудачи на Кубке Победы, где казанцы заняли последнее место в «Финале четырех». Кубок разыграли между собой московское «Динамо» и «Зенит» из Санкт-Петербурга, а белгородское «Белогорье» заняло третье место. О новосибирском «Локомотиве» как об одном из претендентов на лидерство в чемпионате тогда никто и не думал. Между тем именно новосибирцы на сегодня единственная команда, одержавшая 8 «чистых» (без тай-брейков) побед в 8 матчах. «Темная лошадка» следовала своим курсом без торможения, не замечая остальных.

А может, прав был игрок «Белогорья» Георгий Заболотников, предположивший, что «Зенит-Казань» не сумеет защитить в этом году чемпионский титул, потому что основные соперники хорошо изучили его игру и знают, что ей противопоставить? Может быть, в тактике казанцев пора что-то менять?

Деру и Абаев поменялись сторонами площадки

Матч лидеров Суперлиги собрал в Центре волейбола аншлаг. Каково же было разочарование татарстанских болельщиков, вынужденных лицезреть падение любимого клуба в трех последних сетах… Судя по всему, в Казани этому поражению мог порадоваться только наставник хозяев.

Обе команды выставили друг против друга сильнейшие составы. Принципиальным поединок был не только в силу турнирного соперничества, но и с учетом карьерной биографии как минимум двоих игроков на площадке. Бельгийский доигровщик Сэм Деру, переехавший в межсезонье из Казани в Новосибирск, проводил свой первый матч против бывших одноклубников. А против новосибирской команды играл ее воспитанник – связующий «Зенита-Казань» Константин Абаев.

Первый сет уверенно забрали хозяева. Именно ошибка экс-зенитовца Деру помогла им вырваться вперед. Далее блок Абаева и Михаила Лабинского помог сине-бело-голубым продвинуться еще немного вперед. Казанцы почти не ошибались, в отличие от их оппонентов, на счету которых к концу сета было шесть ошибок и, как следствие, поражение в партии со счетом 20:25.

После перерыва игра пошла по зеркальному сценарию – с первых розыгрышей лидировали уже гости. Блокирующий «Локо» Дмитрий Лызик оказал серьезное давление на соперника своей серией подач и сделал эйс. Далее гости сосредоточились на блоках, отразив несколько неплохих атак. Чтобы встряхнуть свою команду, Алексей Вербов поменял половину ее состава, и этот импульс позволил хозяевам в какой-то момент сократить отставание. Но новосибирцы вернули преимущество, сделав четыре эйса и четыре блока и не оставив сопернику шансов на удачное завершение сета – те же 25:20, но уже в пользу «Локомотива».

В третьей партии гости продолжили активно атаковать. Казанцам порой удавалось приблизиться в счете, но новосибирцы снова совершали рывок. Победа в этой партии снова осталась за «железнодорожниками», которым сильно помогли десять ошибок их оппонентов.

В четвертом отрезке, оказавшемся решающим, с самого начала завязалась настоящая бескомпромиссная борьба. Ни одному из соперников не удавалось надолго прибрать инициативу к рукам. В одном из эпизодов казанцы все-таки вышли немного вперед, но дожать «Локомотив» у них не получилось – 29:31.

Таким образом, на радость Алексею Вербову и к разочарованию болельщиков, «Зенит-Казань» потерпел первое поражение в чемпионате Суперлиги. В 9-м туре казанцы примут «Оренбуржье», встреча состоится 26 ноября в Центре волейбола.

Фотографии: zenit-kazan.com