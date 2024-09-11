На работу устроили 80% людей, которых программа «Точка трезвости» спасла от пьянства

Благодаря программе «Точка трезвости» удалось устроить на работу большинство родителей, которые смогли победить алкогольную зависимость. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель министра труда занятости и социальной защиты Татарстана Юлия Абдреева.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане продолжает свою работу республиканский проект «Точка трезвости». Он направлен на то, чтобы вылечить родителей от алкоголизма, поправить их психологическое здоровье, устроить на работу – все для того, чтобы их дети смогли расти в семье и не отправлялись в приюты.

Главный психиатр-нарколог Минздрава РТ, заместитель главного врача республиканского клинического наркодиспансера по медицинской части Резеда Хаева подчеркнула, что алкогольная зависимость – это тяжелая болезнь, которая требует самого внимательного и серьезного лечения.

Фото: Султан Исхаков / «Татар-информ»

Тех, кто входит в программу «Точка трезвости» сначала ждет лечение, потом психологическая помощь в выстраивании жизни без алкоголя, после этого социальная работа.

«У нас в этом проекте большое количество семей. В рамках проведенной работы мы трудоустроили почти 80% людей, которые вошли в проект и не имели работы. Также были реструктуризированы долги за жилищно-коммунальные услуги, прошло оформление различных социальных выплат и пособий», – отметила замминистра Юлия Абдреева.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

41 ребенка удалось устроить в образовательные организации – это 95% из тех, кто не посещал детсады и школы.

По словам Резеды Хаевой, около 500 женщин смогли преодолеть алкоголизм благодаря проекту, и свыше 850 детей избежали статуса сирот. В 2024 году участниками программы стали 185 человек, и работа с ними до сих пор ведется.

Каждый год примерно 92% семей успешно завершают участие в программе, так как медицинские специалисты и психологи отмечают значительное улучшение состояния родителей и их готовность бороться с зависимостью. Это позволяет избежать изъятия детей из семьи. Однако бывают случаи, когда люди не могут справиться с зависимостью, и тогда их временно ограничивают в родительских правах, а впоследствии и полностью лишают этих прав.