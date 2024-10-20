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Происшествия 20 октября 2024 09:14

На работу аэропорта Казани ввели временные ограничения

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На работу аэропорта Казани ввели временные ограничения
© Владимир Васильев \ «Татар-информ»

Для обеспечения безопасности полетов утром в воскресенье введены временные ограничения на работу аэропорта Казани, сообщает Росавиация.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – говорится в телеграм-канале официального представителя Росавиации.

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