На работу аэропорта Казани ввели временные ограничения

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Для обеспечения безопасности полетов утром в воскресенье введены временные ограничения на работу аэропорта Казани, сообщает Росавиация.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – говорится в телеграм-канале официального представителя Росавиации.