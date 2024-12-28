На работу аэропорта Казань ввели временные ограничения

В международном аэропорту Казани второй день подряд ограничили работу. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщает Росавиация.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 06:00 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», – указано в сообщении.

Направляющиеся в аэропорт Казани авиарейсы из Томска, Сургута и Кемерово перенаправлены на запасной аэродром Бегишево в Нижнекамске.

В Росавиации добавили, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.