На работодателя из РТ возбуждено уголовное дело за невыплату 7,5 млн рублей работникам

На Бугульминском молочном комбинате сотрудникам не выплатили более 7,5 миллиона рублей. На работодателя возбуждено уголовное дело.

Как сообщает прокуратура РТ, 63 работника комбината не получали зарплату с июня прошлого года. Проверка выявила, что возможность выплатить деньги у работодателя была, однако он направил средства на другие нужды.

Помимо уголовного дела, директору было вынесено представление, а также поданы 32 иска в суд для погашения долга. Выплату денег работникам контролирует прокуратура.