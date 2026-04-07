Происшествия 7 апреля 2026 15:43

На работодателя из РТ возбуждено уголовное дело за невыплату 7,5 млн рублей работникам

На Бугульминском молочном комбинате сотрудникам не выплатили более 7,5 миллиона рублей. На работодателя возбуждено уголовное дело.

Как сообщает прокуратура РТ, 63 работника комбината не получали зарплату с июня прошлого года. Проверка выявила, что возможность выплатить деньги у работодателя была, однако он направил средства на другие нужды.

Помимо уголовного дела, директору было вынесено представление, а также поданы 32 иска в суд для погашения долга. Выплату денег работникам контролирует прокуратура.

#прокуратура рт #Буинский район #невыплата зарплат
Татарстан намерен трудоустроить 569 врачей из других регионов России и зарубежья

Студенты Елабужского колледжа плетут маскировочные сети для бойцов СВО

