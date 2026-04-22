Происшествия 22 апреля 2026 19:17

На работодателя из РТ возбудили дело за трату 8,5 млн зарплатных денег на другое

Директор фирмы «Деловсыре» из РТ не выплатил 8,5 миллионов рублей рабочим, а направил их на другие нужды.

Как сообщили в прокуратуре РТ, зарплаты 80 сотрудникам не выплачивались порядка трех месяцев – с декабря 2025 по март 2026 года. После этого была проведена проверка, на которой обнаружилось, что возможность выплатить деньги у фирмы была. Кроме того, выяснилось, что работникам предприятия не выдавали средства индивидуальной защиты.

На директора фирмы выписали протокол и завели уголовное дело – процесс расследования контролирует прокуратура. Работникам выдали средства индивидуальной защиты.

#прокуратура рт #невыплата зарплат
