На пятом MuslimQuiz в Казани сразилась 21 команда мусульманской молодежи

В Казани состоялась предпоследняя, пятая интеллектуальная игра для мусульманской молодежи MuslimQuiz. В ней поучаствовала 21 команда, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.

Игра состояла из шести раундов, в ходе которых командам раздавались бланки. По истечении времени ответы передавались членам жюри для проверки.

В каждом раунде участники должны были ответить на шесть вопросов. В основном они касались истории ислама, однако ответы требовали от участников не только логической связи, но и находчивости. Для каждого раунда были определены свои условия: чем сложнее вопросы, тем больше времени отводилось на придумывание ответов и тем больше баллов могли получить участники.

Финал MuslimQuiz запланирован на 24 марта 2022 года. По его итогам команда, набравшая наибольшее количество баллов, получит ценный приз.