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Транспорт
6 декабря 2022  14:29

На пяти улицах Казани запретили остановку автомобилей

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На пяти улицах и на трех участках автомобильных дорог Казани установлены дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств.  Решение об этом было принято на районных комиссиях по безопасности дорожного движения.

 Знаки установлены по улицам Серова, Чишмяле, Минская, Файзи, Сафиуллина, а также на проезде вдоль Московского рынка, на участке от ул.Энергетиков до ул.Ш.Усманова, и по автомобильной дороге возле дома №7 по ул.Шуртыгина, сообщает Комитет по транспорту.

Автомобилистов власти города призвали быть внимательными и руководствоваться установленными дорожными знаками.

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