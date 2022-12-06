На пяти улицах Казани запретили остановку автомобилей

На пяти улицах и на трех участках автомобильных дорог Казани установлены дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств. Решение об этом было принято на районных комиссиях по безопасности дорожного движения.

Знаки установлены по улицам Серова, Чишмяле, Минская, Файзи, Сафиуллина, а также на проезде вдоль Московского рынка, на участке от ул.Энергетиков до ул.Ш.Усманова, и по автомобильной дороге возле дома №7 по ул.Шуртыгина, сообщает Комитет по транспорту.

Автомобилистов власти города призвали быть внимательными и руководствоваться установленными дорожными знаками.