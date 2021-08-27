На пяти площадках в Казани пройдут сельскохозяйственные ярмарки

На пяти площадках в Казани завтра, 28 августа, пройдут сельскохозяйственные ярмарки, где горожане смогут приобрести продукцию по доступным ценам. Они начнут работу с шести часов утра, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«На специальных сельхозярмарках лук и свекла будут продаваться по 15 рублей за килограмм, картофель — [за] 20 рублей за килограмм, морковь — [за] 30 рублей за килограмм, капуста — [за] 25 рублей за килограмм», — говорится в сообщении городской администрации.

Ярмарочные площадки будут работать на улице Дементьева (возле дома №7), улице Батыршина (возле дома №20), улице Академика Лаврентьева (возле дома №10), улице Фучика (возле дома №72) и улице Липатова (возле дома №7).

Торговля в таком формате продлится до 11 сентября, когда начнут работать традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки.