На пяти площадках Казани пройдут ярмарки по сниженным ценам на сельхозпродукцию

В Казани 21 августа на пяти площадках пройдут специальные ярмарки по сниженным ценам на сельхозпродукцию. Торговые площадки начнут работу с 6 утра, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«На ярмарочных площадках производители представят продукцию по доступным ценам. К примеру, лук и свекла будут продаваться за 15 рублей/кг, картофель – 20 рублей/кг, морковь – 30 рублей/кг, капуста – 25 рублей/кг», – говорится в сообщении.

Ярмарки будут работать по ул. Дементьева (возле дома №7), ул. Батыршина (возле дома №20), ул. Академика Лаврентьева (возле дома №10), ул. Фучика (возле дома №72) и по ул. Липатова, 7.

В сентябре, после сбора урожая, в Татарстане стартуют традиционные сельскохозяйственные ярмарки.