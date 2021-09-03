На пяти площадках Казани пройдут специальные сельскохозяйственные ярмарки

В Казани 4 сентября пройдут специальные сельхозярмарки, на которых горожане смогут приобрести фермерскую продукцию по доступным ценам, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Торговля в таком формате продлится до 11 сентября, когда начнут работать традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки», – говорится в сообщении.

Ярмарки откроются на пяти площадках и начнут работу с шести утра. В частности, торговые площадки будут организованы по ул. Дементьева (возле дома №7), ул. Батыршина (возле дома №20), ул. Академика Лаврентьева (возле дома №10), ул. Фучика (возле дома №72) и по ул. Липатова, 7.