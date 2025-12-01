news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 1 декабря 2025 13:13

На пяти мостах в Татарстане ограничили движение большегрузов

Читайте нас в
Телеграм

На пяти мостах в Татарстане сегодня введены ограничения движения для большегрузного транспорта, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности и сохранности мостовых сооружений для транспортных средств, превышающих массу более 20 тонн», – отметили в управлении.

Так, движение ограничено на мосту через Волгу на 777 км трассы М7 машинам массой более 30 тонн и на мосту через Казанку на 809 км М7 для автомобилей массой более 25 тонн.

Кроме того, ограничения введены на мосту через реку Берсут на 937 км автодороги М7 для транспортных средств массой более 24 тонн, на мосту через ручей на 26 км М7 для машин массой более 20 тонн, а также на мосту через Морквашку на 4 км автодороги Р241 Казань – Буинск – Ульяновск для автомобилей массой более 20 тонн.

Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков и заранее выбирать маршруты движения.

#ограничение движения большегрузов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов встретился с эмиром Катара в Дохе

Рустам Минниханов встретился с эмиром Катара в Дохе

30 ноября 2025
Минниханов поздравил подписчиц в соцсетях с Днем матери: «Спасибо вам за все!»

Минниханов поздравил подписчиц в соцсетях с Днем матери: «Спасибо вам за все!»

30 ноября 2025