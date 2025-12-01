На пяти мостах в Татарстане ограничили движение большегрузов

На пяти мостах в Татарстане сегодня введены ограничения движения для большегрузного транспорта, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности и сохранности мостовых сооружений для транспортных средств, превышающих массу более 20 тонн», – отметили в управлении.

Так, движение ограничено на мосту через Волгу на 777 км трассы М7 машинам массой более 30 тонн и на мосту через Казанку на 809 км М7 для автомобилей массой более 25 тонн.

Кроме того, ограничения введены на мосту через реку Берсут на 937 км автодороги М7 для транспортных средств массой более 24 тонн, на мосту через ручей на 26 км М7 для машин массой более 20 тонн, а также на мосту через Морквашку на 4 км автодороги Р241 Казань – Буинск – Ульяновск для автомобилей массой более 20 тонн.

Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков и заранее выбирать маршруты движения.