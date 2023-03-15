На пять суток за решетку отправится казанец, который сломал колокольчик в интим-магазине

На днях в соцсетях появилось видео, как в Авиастроительном районе Казани в интим-магазин зашел разъяренный мужчина. Он ругался и потребовал, чтобы маркет закрыли. После этого хлопнул дверью и ушел.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, в отдел полиции «Авиастроительный» поступило сообщение о том, что в один из магазинов по улице Беломорская пришел мужчина, стал грубить, ругаться и требовать закрыть торговую точку.

Прибывшие на место полицейские установили, что в результате конфликта, посетитель сломал дверной колокольчик и скрылся с места. Дебошир был задержан. Им оказался 38-летний местный житель, на которого составили протокол за мелкое хулиганство.

Сегодня суд признал казанца виновным и отправил его за решетку на 5 суток.

