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Руc Тат
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Происшествия 15 марта 2023 10:12

На пять суток за решетку отправится казанец, который сломал колокольчик в интим-магазине

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На днях в соцсетях появилось видео, как в Авиастроительном районе Казани в интим-магазин зашел разъяренный мужчина. Он ругался и потребовал, чтобы маркет закрыли. После этого хлопнул дверью и ушел.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, в отдел полиции «Авиастроительный» поступило сообщение о том, что в один из магазинов по улице Беломорская пришел мужчина, стал грубить, ругаться и требовать закрыть торговую точку.

Прибывшие на место полицейские установили, что в результате конфликта, посетитель сломал дверной колокольчик и скрылся с места. Дебошир был задержан. Им оказался 38-летний местный житель, на которого составили протокол за мелкое хулиганство.

Сегодня суд признал казанца виновным и отправил его за решетку на 5 суток.

#дебошир #мелкое хулиганство #УМВД России по г.Казани
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