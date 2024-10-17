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Общество 17 октября 2024 16:13

На пять дней в Казани введут особый противопожарный режим

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На пять дней в Казани введут особый противопожарный режим
Будет действовать запрет на использование пиротехники 1-3 класса опасности
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 21 по 25 октября в Казани начнет действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщает мэрия Казани.

Жителям города будет запрещено разводить костры и готовить еду в мангалах, сжигать бытовые отходы, мусор или сухую траву.

Будет действовать запрет на использование пиротехники 1-3 класса опасности и на запуск неуправляемых изделий из горючих материалов.

Между тем татарстанцам напоминают, что соблюдать правила безопасности и не допускать возгораний в лесах следует в любое время.

По данным ГУ МЧС России, на период особого противопожарного режима штрафы за нарушение правил увеличиваются в 2 раза:

  • на граждан в размере с 10 тысяч до 20 тысяч рублей;
  • на должностных лиц – с 30 тысяч до 60 тысяч рублей;
  • на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – с 60 тысяч до 80 тысяч рублей;
  • на юридических лиц – с 400 тысяч до 800 тысяч рублей.
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