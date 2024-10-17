На пять дней в Казани введут особый противопожарный режим

Будет действовать запрет на использование пиротехники 1-3 класса опасности

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 21 по 25 октября в Казани начнет действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщает мэрия Казани.

Жителям города будет запрещено разводить костры и готовить еду в мангалах, сжигать бытовые отходы, мусор или сухую траву.

Будет действовать запрет на использование пиротехники 1-3 класса опасности и на запуск неуправляемых изделий из горючих материалов.

Между тем татарстанцам напоминают, что соблюдать правила безопасности и не допускать возгораний в лесах следует в любое время.

По данным ГУ МЧС России, на период особого противопожарного режима штрафы за нарушение правил увеличиваются в 2 раза: