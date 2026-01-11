На Пхукете при крушении катера погибла россиянка

Россиянка погибла в результате столкновения скоростного катера с рыбацкой лодкой у побережья Таиланда, сообщает издание Thairath.

Столкновение произошло недалеко от Кох Хей – района между провинцией Пхукет и островами Пхи‑Пхи. На борту находились 50 туристов, два гида и три члена экипажа. В результате инцидента пострадали 19 иностранных туристов. Причины столкновения устанавливаются, местные власти проводят расследование.

По данным издания, погибшей оказалась 18‑летняя российская туристка Елизавета Старых.