Происшествия 13 ноября 2025 10:15

На Пхукете по запросу США задержали хакера «мирового класса» из России

Гражданин России задержан на Пхукете по запросу США за подозрения в хакерских атаках, пишет ТАСС со ссылкой на портал The Phuket News.

По данным портала, речь идет о «35-летнем хакере мирового класса, который ранее атаковал системы безопасности государственных учреждений в Европе и США». Несмотря на отсутствие официального подтверждения гражданства задержанного, согласно источникам издания, речь идет именно о российском гражданине.

Подозреваемый прибыл в Таиланд 30 октября и жил на территории острова Пхукет. В результате совместной работы тайской полиции и Федерального бюро расследований США (ФБР) у мужчины были изъяты ноутбуки, смартфоны и электронные устройства хранения данных.

#таиланд #США #российские хакеры #задержание
