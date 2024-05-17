На путепроводе трассы М7 в Татарстане смонтировали балки пролета

На 1153-м километре трассы М7 «Волга» в Актанышском районе Татарстана смонтировали балки пролетного строения путепровода. Искусственное сооружение протяженностью 49 метров возводят на скоростном маршруте Казань — Екатеринбург — Тюмень, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

«Техническая готовность объекта составляет 80%. Специалисты возвели опоры, устроили ригели, насадки, подферменники и смонтировали 12 железобетонных балок пролетного строения длиной 24 метра. В ближайшее время мостостроители приступят к армированию швов омоноличивания балок пролетного строения», — сказано в сообщении.

Для безопасности дорожного движения на путепроводе установят барьерное и перильное ограждения, смонтируют линии электроосвещения и нанесут дорожную разметку.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Искусственное сооружение обеспечит безопасный выезд на автодорогу М7. После его строительства водителям не придется использовать существующее одноуровневое пересечение с региональной автодорогой М7 «Волга» — Верхнее Яхшеево.

В рамках строительства скоростного маршрута Казань — Екатеринбург — Тюмень в Татарстане ведется реконструкция участков с 1051-го по 1155-й километр и с 1161-го по 1166-й километр трассы М7. Их общая протяженность составляет 96,5 километра.

На участках расширят количество полос с двух до четырех, построят и реконструируют 11 транспортных развязок и путепроводов. Предусмотрено также строительство шести мостов и 19 надземных пешеходных переходов.