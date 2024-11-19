На путепроводе трассы М7 в Татарстане ограничили движение транспорта

На 785+747 км трассы М7 «Волга» в Татарстане ограничено движение из-за ремонта путепровода. В частности, перекрыта половина проезжей части на путепроводе, а также закрыт съезд в сторону Казани, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

«Чтобы проехать из Уфы в сторону Казани, необходимо съехать с трассы М7 на 785+311 км в направлении Зеленодольска. Далее доехать до места разворота, расположенного в четырех километрах от путепровода, до 122-го км трассы А295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — автомобильная дорога М7, и развернуться в сторону Казани», — говорится в сообщении.

Водителей просят соблюдать требования временных дорожных знаков и заблаговременно планировать маршруты с учетом ограничений.