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На путепроводе трассы М7 в Татарстане ограничили движение транспорта
На 785+747 км трассы М7 «Волга» в Татарстане ограничено движение из-за ремонта путепровода. В частности, перекрыта половина проезжей части на путепроводе, а также закрыт съезд в сторону Казани, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«Чтобы проехать из Уфы в сторону Казани, необходимо съехать с трассы М7 на 785+311 км в направлении Зеленодольска. Далее доехать до места разворота, расположенного в четырех километрах от путепровода, до 122-го км трассы А295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — автомобильная дорога М7, и развернуться в сторону Казани», — говорится в сообщении.
Водителей просят соблюдать требования временных дорожных знаков и заблаговременно планировать маршруты с учетом ограничений.
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