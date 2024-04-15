На путепроводе трассы М7 в Татарстане ограничено движение транспорта

В Татарстане из-за ремонта путепровода через трассу М7 на 785+747 км перекрыто движение половины проезжей части этого искусственного сооружения. Закрыты два съезда, а также сужена проезжая часть автодороги под путепроводом, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Просим соблюдать требования временных дорожных знаков и заблаговременно выбирать маршруты движения с учетом введенных ограничений. В направлении Москвы можно воспользоваться одним из вариантов объезда», – отметили в ведомстве.

Так, автомобилисты могут доехать до места разворота, расположенного в четырех километрах от путепровода, до 122 км дороги А295 Йошкар-Ола – Зеленодольск – М7 «Волга». Затем развернуться в сторону Казани и на правом съезде уйти на трассу М7.

Кроме того, можно доехать до места разворота, который находится в 3,5 км от путепровода, до 789+300 км автодороги М7 и развернуться в сторону Москвы.

Чтобы попасть с М7 на Зеленодольское направление, также нужно проехать до места разворота, расположенного в 3,5 километрах от путепровода, до 789+300 км дороги М7, развернуться в сторону Москвы и уйти вправо на съезд в сторону Зеленодольска.